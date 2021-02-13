خالد الطوخى يكتب: تراجع معدلات التضخم يؤكد قوة الاقتصاد المصرى فى ظل «كورونا»



ليس هذا وحسب، بل إن معدلات التضخم حققت بالفعل أفضل أداء لها منذ ١٤ عامًا تقريبًا، حيث تراجعت لأدنى مستوى لها، مع توقع عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال بالمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا التى ضربت العالم أجمع وألقت بظلالها على كل نواحى الحياة بأشكال مختلفة وصور متنوعة.

والحق يقال فإنه من خلال متابعتى عن قرب لهذا الأمر، أكاد أجزم بأن تراجع معدلات التضخم على هذا النحو ولمستويات قياسية يرجع فى حقيقة الأمر إلى مبررات منطقية تتمثل فى تراجع أسعار السلع كنتيجة منطقية لعدة عوامل، منها على سبيل المثال اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وذلك بهدف دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة الذى أدى بشكل تلقائى إلى خفض تكاليف الإنتاج، كما أنه أسهم بالفعل فى تحسين القوى الشرائية، ومن ناحية أخرى فإنه أدى إلى زيادة الاستثمارات الحكومية.

واللافت للنظر أن تراجع معدلات التضخم كان له تأثير إيجابى على سعر الصرف، وعلى الرغم من تزايد أزمة فيروس كورونا فإن العمل المصرفى لم يواجه أى أزمة فى النقد الأجنبى، بل على العكس تمامًا فإن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر ظل فى ارتفاع مستمر.

لذا فإننى حريص كل الحرص على التأكيد أكثر من مرة أنه من أسباب تراجع معدلات التضخم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة فى نوفمبر ٢٠١٦، والذى ساعد مصر فى مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأسهم بشكل كبير ولافت للنظر فى الاستقرار المالى والنقدى وأيضًا زيادة الاحتياطى النقدى.

هذا الإنجاز غير المسبوق، الذى يتعلق بخفض معدلات التضخم، يدفعنى لأن ألقى الضوء على قضية التضخم بصفة عامة، حيث يُعرِّف خبراء الاقتصاد التضخم بأنه عبارة عن الارتفاع المستمر والمتواصل فى المستوى العام للأسعار، وإذا کان تزايد الأسعار النقدية يتم بمعدلات مرتفعة فى المدى القصير، فيکون التضخم مفرطًا أو جامحًا، أما إذا تحقق ارتفاع الأسعار على مدى زمنى طويل، فيوصف التضخم بأنه متدرج أو زاحف، بينما التعريف المبسط للتضخم يعنى «زيادة کمية النقود بمعدلات تفوق معدلات زيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يؤدى إلى انخفاض قيمة النقود، وبالتالى تصبح هناك فجوة بين هذا وذاك»، أو بمعنى أدق يعنى الارتفاع المستمر فى المستوى العام للأسعار فى دولة ما والناجم عن فائض الطلب عما هو معروض من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

وتشير الدراسات المتخصصة فى هذا الجانب إلى أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن التضخم، خاصة أن التضخم الاقتصادى يؤدى إلى ظهور العديد من الخطوات التى تؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد، ومنها: التأثير على التوزيع الخاص بالدخل الحقيقى، وهو إجمالى کميات السلع والخدمات التى يحصل عليها الأفراد بالاعتماد على الدخل النقدى الخاص بهم، ويظهر تأثير التضخم على الدخل الحقيقى وفقًا للعديد من الحالات، منها على سبيل المثال ثبات الدخل النقدى مع ارتفاع الأسعار بشکل مستمر، مما يؤدى إلى تراجع مستمر فى الدخل الحقيقى، وزيادة الدخل النقدى بنسبة أقل من الزيادة بالأسعار، مما ينجم عنه تناقص الدخل الحقيقى، وزيادة الدخل النقدى بنسبة متساوية مع زيادة الأسعار، مما ينتج عنه ثبات الدخل الحقيقى، وزيادة الدخل النقدى بنسبة أکبر من الزيادة بالأسعار، مما يسفر عنه زيادة الدخل الحقيقى.

بينما نجد أن تأثر القوة الشرائية الخاصة بالنقود تشير وبشكل مباشر إلى فقدان النقود قدرًا من القوة الشرائية الخاصة بها، والناتجة عن الزيادة المستمرة فى الأسعار، ما يؤدى إلى ضعف الثقة الخاصة بالعملة المحلية، ويشجع ذلك الأفراد على شراء المنتجات، والعملات الأجنبية، والعقارات.

من ناحية أخرى، فإننا نجد التأثير سلبًا على ميزان المدفوعات، نتيجة لزيادة معدلات التضخم، فالقدرة التنافسية للسلع الوطنية فى الأسواق العالمية تتراجع مما ينتج عنه تراجع فى حجم الصادرات، وزيادة الطلب على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة نسبيًا مقارنة بالمنتجات المحلية البديلة.

فى سياق متصل، فإن هناك العديد من الآثار الاقتصادية للتمويل التضخمى أو ما يُعرف بـ«التمويل بالعجز»، حيث تعترض التنمية الاقتصادية بعض المشاکل التى تؤدى إلى تراجع مستوياتها، ومن بين هذه المشاکل قصور الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وحسب ما تشير الدراسات المتخصصة فى هذا الشأن قد تضطر الدولة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى لتوفير هذه الموارد المالية، التى من بينها ما يعرف بين المصرفيين باسم «التمويل التضخمى أو التمويل بالعجز»، فتقوم بزيادة وسائل الدفع والائتمان، حيث يُعرف التمويل بالعجز بأنه وسيلة لتحويل الموارد من الاستهلاك الجارى إلى التکوين الرأسمالى، وذلك عن طريق خلق النقود أو الائتمان لسد الفجوة التى قد تظهر فى تمويل خطة التنمية الاقتصادية وفى ميزانية الحکومة.

ومن ثم فإن الشکلين اللذين يمکن أن يستخدم فيهما التمويل التضخمى هما إصدار عملة جديدة من ناحية، والاقتراض من الجهاز المصرفى من ناحية أخرى، والهدف الأساسى منهما هو الإسراع بالتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى فارضًا تضحيات عاجلة من أجل رفاهية آجلة، ولکن الملاحظ أن إمکانيات التمويل التضخمى محدودة فى الدول النامية، وذلك نتيجة عدم مرونة الجهاز الإنتاجى فيها، مما قد يلحق بها أضرارًا عديدة نتيجة الاتجاه إلى الاستثمار غير المنتج والمضاربات والاتجاه نحو الاکتناز.

وقد لا يساعد التضخم الناتج عن التمويل بالعجز فى هذه الحالة على اجتذاب رءوس الأموال الأجنبية المستثمرة، نظرًا لتخوفها من ارتفاع تکاليف الإنتاج، ولکن التمويل بالعجز لأغراض الاستثمار وما يسببه من التضخم قد تکون له آثار سلبية على النمو والتنمية خاصة فى الدول النامية.

وتتمثل أبرز الآثار الاقتصادية للتمويل التضخمى أو التمويل بالعجز، وما يولده بالضرورة من معدلات مرتفعة من التضخم، فى إضعاف ثقة الأفراد فى العملة وانخفاض الحافز على الادخار واختلال ميزان المدفوعات- عجز فى ميزان المدفوعات- وتوجيه رءوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادى التى لا تفيد التنمية فى مراحلها الأولى، وخطورة الطبيعة التراکمية للتضخم، فمتى تمکنت القوى التضخمية من النظام الاقتصادى فإنها تستشرى بصورة تراکمية، ومن ثم يصبح التضخم لصيقًا بالاقتصاد وسمة من سماته. نحن بالفعل أمام حدث كبير وإنجاز يستحق الدراسة بتأن تام تليق بالاقتصاد المصرى بوجه عام.

