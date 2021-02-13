59 ألفًا و786 إجمالى إصابات كورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 59 ألفًا و786 حالة بعد تسجيل تسع إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية اليوم السبت- أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم.ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي العدد الناجم عن الفيروس 29 وفاة بينما تعافى 59 ألفًا و604 حالات.