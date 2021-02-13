إصابة 10 أشخاص في مقاطعة «مياجي» اليابانية جراء الزلزال

أعلن مسئولون يابانيون، اليوم السبت، أن هناك تقارير أشارت إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل في مقاطعة "مياجي" جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر وضرب شمالي البلاد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإصابات ليست خطيرة.ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب وقوع الزلزال.