أولياء الأمور يترقبون مؤتمر وزير التعليم لحسم جدل الدراسة

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الطلاب وأولياء الأمور يترقبون المؤتمر الصحفي لوزير التعليم المقرر انعقاده غدًا للإعلان عن التفاصيل الكاملة لاستكمال العام الدراسي وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.أضافت الحزاوي أن هناك أولياء أمور لديهم تخوفات من عودة الطلاب للمدارس وانعقاد الامتحانات في ظل ظروف كورونا، موضحة أن هؤلاء يتمنون أن تجد الوزارة أسلوب آخر للتقييم غير الامتحانات في اللجان وفريق آخر يرى أنه ضروري أن يكون هناك تقييم حقيقي للطلاب، خاصة أن العام الماضي كان التقييم في صورة أبحاث.قالت مؤسس الائتلاف إن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لديهم مطالب، ففى ظل فيروس كورونا وغلق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) وتوقف مجموعات التقوية يطالبون بعدة مطالب منها:• ضرورة تخفيف المناهج، خاصة أن الطالب يعتمد على نفسه إلى حد كبير والتعليم عن بعد قد لا يتناسب مع جميع الطلاب.• النظر في المواد غير المضافة للمجموع، وجعلها بنظام البوكليت وحلها بالمنزل كما حدث بالعام الماضي، وذلك لتخفيف علي الطلاب وتقليل مده تواجدهم في اللجان.• ضرورة توفير نماذج استرشادية، لتقليل الرهبة والخوف من شكل الامتحان، حيث إنه حتى الآن الطلاب لا يعلمون شكل الامتحان ولا طبيعة الأسئلة.واختتمت الحزاوي قائلة: "يتطلع أولياء الأمور أن تراعي الوزارة الطلاب في جميع المراحل عند عقد الامتحان ففي ظل كورونا والوضع الاستثنائي نريد تخفيف المناهج في الترم الثاني، فإذا كان هناك اصرار من عدم تطبيق ذلك في الترم الأول، فإن الترم الثاني سيبدأ متأخرًا".