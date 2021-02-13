رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أولياء الأمور يترقبون مؤتمر وزير التعليم لحسم جدل الدراسة

السبت 13/فبراير/2021 - 06:56 م
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الطلاب وأولياء الأمور يترقبون المؤتمر الصحفي لوزير التعليم المقرر انعقاده غدًا للإعلان عن التفاصيل الكاملة لاستكمال العام الدراسي وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

أضافت الحزاوي أن هناك أولياء أمور لديهم تخوفات من عودة الطلاب للمدارس وانعقاد الامتحانات في ظل ظروف كورونا، موضحة أن هؤلاء يتمنون أن تجد الوزارة أسلوب آخر للتقييم غير الامتحانات في اللجان وفريق آخر يرى أنه ضروري أن يكون هناك تقييم حقيقي للطلاب، خاصة أن العام الماضي كان التقييم في صورة أبحاث.

قالت مؤسس الائتلاف إن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لديهم مطالب، ففى ظل فيروس كورونا وغلق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) وتوقف مجموعات التقوية يطالبون بعدة مطالب منها:

• ضرورة تخفيف المناهج، خاصة أن الطالب يعتمد على نفسه إلى حد كبير والتعليم عن بعد قد لا يتناسب مع جميع الطلاب.

• النظر في المواد غير المضافة للمجموع، وجعلها بنظام البوكليت وحلها بالمنزل كما حدث بالعام الماضي، وذلك لتخفيف علي الطلاب وتقليل مده تواجدهم في اللجان.

• ضرورة توفير نماذج استرشادية، لتقليل الرهبة والخوف من شكل الامتحان، حيث إنه حتى الآن الطلاب لا يعلمون شكل الامتحان ولا طبيعة الأسئلة.

واختتمت الحزاوي قائلة: "يتطلع أولياء الأمور أن تراعي الوزارة الطلاب في جميع المراحل عند عقد الامتحان ففي ظل كورونا والوضع الاستثنائي نريد تخفيف المناهج في الترم الثاني، فإذا كان هناك اصرار من عدم تطبيق ذلك في الترم الأول، فإن الترم الثاني سيبدأ متأخرًا".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لجنة كورونا: استئناف الدراسة بعد انتهاء أسبوع الإجازة الإضافى

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

مفاجأة.. الوزراء: الإجازة سببت زيادة إصابات الطلاب بكورونا

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

الصور

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«التعليم العالي»: استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 27 فبراير

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

جامعة أوغندية تتيح للطلاب حرية تدريب الطيور لتنشيط السياحة

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر

محمد حافظ رجب.. مات وله 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)