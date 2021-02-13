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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بكورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 07:22 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 851 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 176903 منذ بداية الجائحة.

وقالت الوزارة الكويتية في بيانها اليوم، إنه تم تسجيل 717 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 165254، كما سجلت البلاد 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 998 منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 9119 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و660 ألفًا و406 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 10651 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 129 حالة.

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