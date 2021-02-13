طالب بها لكنها لم تتحقق.. أمنية محمد حافظ رجب الأخيرة

حَرم الموت القاص الكبير محمد حافظ رجب من تحقيق أمنيته الأخيرة التي لم يكتب لها النجاح بوفاته أمس عن عمر ناهز 86 عامًا.كان حافظ رجب قاصًا مجددَا في القصة القصيرة، وكان يرى أن له حق الفوز بجائزة الدولة التقديرية، لكن تخلت عنه المؤسسات التي ترشح للجائزة، وتخلى عنه الجميع ورحل دون أن يحصل عليها.كان صوته يتهجد وهو يقول إنني استحق جائزة الدولة التقديرية وأتمنى الفوز بها، لكن وزارة الثقافة تجاهلته تمامًا ومات دون الحصول عليها.وقال محمد حافظ رجب في حوار أجرته معه "الدستور":"أنا لا أريد إلا جائزة الدولة التقديرية"، وكان حافظ رجب ينتظر أن يتم الاتصال به ونبأ فوزه الذي سيحمله هذا الاتصال، لكن طال انتظاره ورحل بدون أن يحصل عليها.