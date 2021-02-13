قبل الفلانتين.. «الدستور» ترصد استعدادات مزارع الورد (فيديو)

تستعد محلات الهدايا والحدائق والمنتزهات وعلى رأسها مزارع الزهور ليوم 14 من فبراير من كل عام وهو ما يوافق يوم عيد الحب «الفلانتين»، بما يحتويه هذا اليوم من تبادل الهدايا والورود بين المحبين والمتزوجين تعبيرا عن مشاعر الحب تجاههم.«الدستور» قامت بجولة في أحد مزارع الزهور بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية الشهيرة بحدائقها ومشاتلها خاصة مزارع الورود، ورصدت خلال جولتها استعدادات العاملين بها بيوم الفلانتين ومد الأسواق والمحلات بالورد.يقول أحمد عبد الحليم صاحب أحد مزارع الزهور إنهم يفرضون حالة الاستعداد القصوى خلال الأيام التي تسبق يوم عيد الحب، حيث يقومون بتجهيز الزهور قبل شهور من هذا اليوم لكي تنضج وتتفتح في الوقت المناسب ويستطيعون تلبية متطلبات محلات الزهور وتوفير الإمدادات اللازمة خاصة وأن هذا اليوم يعد موسما سنويا ينتظره الجميع.وعن أكثر الزهور طلبا يقول عبدالحليم: في كل مناسبة يتم التركيز على نوع معين وبالتأكيد يكون الطلب متزايدا في عيد الحب على الورد البلدي أو الورد الأحمر عموما، كما يطلب أيضا أنواع أخرى كالكرازنتم والجيلادولاس وغيرها، ثم في الشهر المقبل يأتي علينا عيد الأم وهنا يطلب أنواع مختلفة ولا يشترط لون محدد بل يطلب جميع الألوان ثم يأتي عيد الربيع وأيضا يتزايد الطلب على الزهور في المناسبة تلك.من جانبه يروي محمد ظريف في العقد الثالث من عمره ويعمل في مجال زراعة الزهور منذ 12 عاما، مراحل الاستعداد الأخيرة لتوريد الزهور للمحلات، حيث يقول إنه يتم قطف الأعواد الناضجة قبل أيام قليلة من يوم عيد الحب ثم يتم وضعها في الماء ثم تعبأ في عبوات ويتم شحنها للتوزيع على المحلات أو أن يتم تصديرها للخارج.في السياق ذاته يقول سامي عوض الله صاحب الـ48 عاما أن الاهتمام بالورود أثناء زراعته وفترة نموه الاهتمام بالطفل، حيث يتم رعايتها بحرص شديد منذ زراعة الشتلة ثم قطفها ثم نقوم بإدخالها الحضانة ويتم ريها بالتنقيط وتسميدها حتى تكبر وتترعرع ويصل طولها إلى 30 سم أو تنبت ما لا يقل عن 14 ورقة أيا منهم ويتم وضعها تحت إضاءة اللمبات الكهربائية خلال هذه الفترة بعد ذلك يتم تغطيتها بأكياس سمراء وتسمى هذه المرحلة بالتعتيم وهي المرحلة الأخيرة من دورة حياة الوردة.