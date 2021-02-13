الرئيس الأوكرانى: التعاون مع الإمارات شهد نموًا كبيرًا

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن علاقات التعاون بين أوكرانيا والإمارات شهدت نموًا كبيرًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى ارتفاع وتيرة الصادرات الزراعية والصناعية الأوكرانية إلى دولة الإمارات.جاء ذلك خلال حديثه مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عقب وصوله إلى أبوظبي، مساء السبت، في أول زيارة رسمية يقوم بها لمنطقة الشرق الأوسط كرئيس لبلاده، مهنئًا دولة الإمارات على نجاح وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ.وأشاد زيلينسكي، بجهود دولة الإمارات لمحاربة فيروس كورونا المستجد محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات أحد أهم أولويات سياسة بلاده الخارجية.وأضاف أن "أوكرانيا لن تنسى الطائرة الإماراتية المحملة بالمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى بلاده في أبريل ٢٠٢٠ لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى مساعدتها في إعادة عدد كبير من المواطنين الأوكرانيين إلى موطنهم".ونوه زيلينسكي، بقيم التسامح في المجتمع الإماراتي، وصرح قائلًا: إن "نحو ١٥ ألف مواطن أوكراني يقيمون في الدولة و٢٥٠ ألف سائح زاروها في ٢٠١٩"، مضيفًا إنهم "يقدّرون حرية ممارسة الشعائر الدينية في الإمارات، إذ بإمكانهم الصلاة في كنيسة تتحدث بلغتهم الأم".وأكد الرئيس الأوكراني، اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، معتبرًا ذلك إحدى أولويات سياسته الخارجية، موضحًا أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرات الدخول سهلت وعززت السياحة المتبادلة بين الدولتين.وأشار زيلينسكي، إلى أن وفودًا رفيعة المستوى من أوكرانيا ستشارك في الفعاليات العالمية المزمع عقدها في دولة الإمارات، مثل مؤتمر الدفاع الدولي ٢٠٢١ "آيدكس" واكسبو ٢٠٢٠ دبي، متوجهًا بالشكر لقيادة الإمارات التي سهلت استكمال بناء جناح أوكرانيا في إكسبو ٢٠٢٠ دبي في ديسمبر الماضي، بالرغم من التحديات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أكد الرئيس الأوكراني أن الإمارات تعد شريكًا تجاريًا موثوقًا ورئيسيًا للشركات الأوكرانية، موضحًا أن أكثر من ٢٠٠ شركة أوكرانية تعمل في دولة الإمارات.وأضاف أن قيمة إجمالي التبادل التجاري بين الدولتين وصل إلى ١.٠٧ مليار دولار في عام ٢٠١٩.وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تدفق الاستثمارات عامل رئيسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وبالتالي تشمل محاور التعاون الرئيسية بين أوكرانيا والإمارات تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإبداع".وأشار إلى مشروعات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء الحاويات في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا كمثال ناجح لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى السوق الأوكرانية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "أوكرانيا تعمل على تهيئة الظروف الملائمة للمستثمرين وستواصل التعاون مع المستثمرين والشركات الإماراتية في هذا الصدد".