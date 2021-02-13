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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص مقر هيئة تنشيط السياحة بالغردقة لتحليل «pcr» للسياح المغادرين

السبت 13/فبراير/2021 - 07:44 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
علي عواد
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أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، عن أنه بالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تم اختيار مقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، الكائنة في الممشى السياحي بمدينة الغردقة ليكون مقرًا لسحب عينات تحليل pcr للكشف عن كورونا للمغادرين من السياح.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن اختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثر كبير في التيسير على السائحين وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، موجها بسرعة تجهيزه لاستقبال السائحين.

ووجه حنفي، الشكر إلى وزيرى السياحة والصحة لتعاونهما المستمر والتيسير في تقديم مختلف الخدمات سواء للمواطنين أو للسائحين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات وفقا للإجراءات القانونية.

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