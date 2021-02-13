«القومى للسينما» يبدأ تصوير «بيت جميل» (صور)

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبدالوهاب" عن البدء في تصوير الفيلم التسجيلي "بيت جميل" للمخرج "أحمد إبراهيم".ويتناول الفيلم الحرف اليدوية والتي تعد من الفلكلور المصري والتي يتمتع صناعها بموهبة ومهارة عالية، ومن ضمن الحرف التي يعرضها الفيلم أعمال النحاس والزجاج والغزل.الفيلم هو إنتاج مشترك بين المركز القومي للسينما وصندوق التنمية الثقافية تحت إشراف المونتيرة " منار حسني" مدير عام الإنتاج بالمركز، ويشارك بالفيلم مديرا التصوير "مصطفى نبيل"و"مينا منيس" ومهندس الصوت "عمر عماد" ومديرا الإنتاج "هاني مهدي" و"محمد حمدي".