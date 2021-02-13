أحمد الجميلي بعد تتويجه بـ«الشارقة للإبداع»: لحظة فارقة في حياتي

فاز الشاعر أحمد الجميلي بجائزة الشارقة للإبداع عن ديوانه "أخضر يتهجى الحياة".وقال الجميلي:"لحظة الفوز بجائزة الشارقة للإبداع العربي فارقة في حياتي، سعيد جدًا بهذا الفوز الغالي وسعيد بأنني حصلت على الجائزة ممثلًا مِصر في مجال الشعر لهذه الدورة الرابعة والعشرين من عُمر المسابقة.ضاف الجميلي، لـ«الدستور»:"قدمت في الجائزة العام الماضي ولم أفز، وقدمت هذا العام الديوان بعنوان: "أخضر يتهجّى الحياة" وكتب الله لي التوفيق.وعن الجائزة قال الجميلي:"جائزة الشارقة غير أنها جائزة دولية، المعروف أنها من الجوائز التي تتسم بالشفافية والنزاهة والاعتماد على ما هو شعر، فقط، لذا كنت سعيد بهذه النتائج وسعيد بأصدقائي الذين تجاوزت فرحتهم فرحتي منذ إذاعة خبر الفوز بالجائزة، هؤلاء الأصدقاء الفريدون حدَّ الندرة الذين يستفردون بنصوصي فيجدون أنفسهم فيها هم القصيدة الحقيقيَّة التي كلما شَرعتُ في كتابة سطر واحد منها مسحته، لأنَّ قصيدةً مثل الأصدقاء يجرحها الوصف ولا يستطيع فمي- بما فيه من ماء- سوى أن يتركها كما هي، وكلما وقفتُ أمامها وقفتُ وقوف الجدول أمام النهر !وتابع "أشكر الشعر الذي هو رأس الفنون بصفته صديق في الطريق لتذوق الجمال والذي لم أجد له تعريفًا، راق لي في كل كتب النقد التي حاولت إيجاد تعريفات بديهية له إلا الذي قاله محمود درويش وهو يهمسُ شعرًا، حينما قال:( قلت: ما الشعْرُ؟...ما الشِعْرُ في آخر الأمر؟قال: هو الحَدَثُ الغامضُ،الشعرُ:يا صاحبي هو ذاك الحنينُ الذي لا يُفسَّرُ،إذ يجعلُ الشيءَ طيفًاوإذْ يجعلُ الطَّيْفَ شيئًاولكنه قد يُفَسِرُحاجَتَنا لاقتسامِ الجمال العُمُوميِّ...)وواصل:"أشكر أصدقائي الشعراء الذين تقدموا للمسابقة ولم يحالفهم الحظ، الجائزة هي تعتمد بشكل كبير على ذائقة لجنة التحكيم بعد الإنتهاء من قواعد الكتابة المعروفة، الذائقة تختلف من مجموعة لأخرى.واختتم الجميلي تصريحاته قائلًا:" يظل الشعر والكتابة الحقيقية نافذة وبقوة ومتربعة على عرش القلوب، لذا أشكركم وأقول هذا لا يعني أن كتابتكم غير جديرة بالفوز، لكن هى ذائقة لجنة.. وتوفيق ليس أكثر.