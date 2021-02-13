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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بالشيوخ: إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز يخلق بيئة نظيفة

السبت 13/فبراير/2021 - 07:34 م
النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال وتجديد السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى، فضلًا عن ضم السيارات الملاكي للمبادرة بعد اقتصارها على سيارات الأجرة والنقل، مضيفًا أنها تعد انطلاقة قوية لدخول مصر عالم استخدام الطاقة النظيفة.

وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن المبادرة بدأت اليوم بمكافأة السائقين الملتزمين، واستبدال سياراتهم القديمة التى تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، وتحرير عقود رسمية لهم بالسيارات الجديدة، بإشراف شرطة المرور والشهر العقاري، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف للارتقاء بنمط الحياة للمواطنين ودعم الصناعة الوطنية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ جميع المواطنين بضرورة سرعة الاستجابة لمبادرة الرئيس السيسي لتجديد جميع السيارات القديمة خاصة أنها تساعد على توفير بيئة جيدة وترشيد الإنفاق، فضلًا عن منع التلوث خاصة وأن قطاع النقل يتسبب في تلوث الهواء بما يعادل التلوث الناجم عن ثلاث قطاعات أخرى هم الصناعة والتشييد والبناء، بجانب أنها ستعمل على تحسين مصدر دخلهم، وتأمينهم بسيارات جديدة قادرة على مواكبة سوق العمل والطرق.

وذكر النائب أن المبادرة منحت الأمل فى تغيير حياة السائقين للأفضل وتوفير حياة كريمة، وتساهم في تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها، بجانب تقليل فاتورة استيراد الوقود من الخارج وتوفير الكثير من الأموال للدولة.

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