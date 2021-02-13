رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 21 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

السبت 13/فبراير/2021 - 06:21 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
طباعة
تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم 21 سفينة حاويات وبضائع، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23120 طن تشمل 12070 طن فوسفات و8400 طن يوريا و2650 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55257 طن وتشمل 15260 طن ذرة و7350 طن خردة و1385 طن خشب زان و8500 طن كسب صويا و1100 طن صودا و6538 طن سكر و14924 طن قمح و200 طن حديد.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 986 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبصل أخضر) وحاصلات زراعية (برسيم حجازى وبصل وشمر وسمسم وينسون) وفواكة (فراولة وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وألمانيا والصين وهولندا وبنجلاديش وإنجلترا وكرواتيا وسلوفينيا وأسبانيا وأمريكا والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 664 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3259 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69491 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36937 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2661 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2688 شاحنة.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«تحفة في قوة التمثيل».. حكاية القبلة التي أثارت جدلًا في «لا أنام»

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس

روائي: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد