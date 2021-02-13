تداول 21 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم 21 سفينة حاويات وبضائع، كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23120 طن تشمل 12070 طن فوسفات و8400 طن يوريا و2650 طن رمل.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55257 طن وتشمل 15260 طن ذرة و7350 طن خردة و1385 طن خشب زان و8500 طن كسب صويا و1100 طن صودا و6538 طن سكر و14924 طن قمح و200 طن حديد.بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 986 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبصل أخضر) وحاصلات زراعية (برسيم حجازى وبصل وشمر وسمسم وينسون) وفواكة (فراولة وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وألمانيا والصين وهولندا وبنجلاديش وإنجلترا وكرواتيا وسلوفينيا وأسبانيا وأمريكا والهند.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 664 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3259 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69491 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36937 طنا.كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2661 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2688 شاحنة.