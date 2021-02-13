حظى حكم الاحتفال بمناسبة عيد الحب، على اهتمامًا كبيرًا من جانب المواطنين خلال هذه الساعات، وخاصة قبل عيد الحب بساعات، حيث تشهد مصر غدًا الاحتفال بعيد الحب الموافق 14 فبراير الجاري، ويحتفل الأحبة والعشاق، والأزواج وسط فرحة كبيرة.

حكم الاحتفال بمناسبة عيد الحب 2021

تجدد الخلافات حول حكم الاحتفال بعيد الحب سنويا من جانب مجموعة من المتشددين حيث يحرم جماعة من المسلمين حكم الاحتفال، بينما ترد من جهتها الجهة المنوطة بالفتوي وهي دار الإفتاء، وتخرج لترد في كل مناسبة على جميع الأسئلة التي تهم الناس.





من جهته قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة البحوث الشرعية بدار الإفتاء، وأمين الفتوي، على فتوى وردت إليه حول حكم الاحتفال بعيد الحب حيث رد قائًلا: لا مانع أبدا قي الشرع أن الناس تتفق على أيام معينة يجعلوها خاصة بالمناسبات الاجتماعية ما دامت لا تتعارض مع الشرع الحكيم، ولا مع الدين، مثل: عيد الأم، وعيد الحب، وعيد المدرس، وعيد العمال.





وأضاف في مقطع فيديو مصور نشرته الدار عبر منصتها الإلكترونية على يوتيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس وقال إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إنى أحبك في الله، ومفهوم الحب أوسع من تلك العاطفة التي بين الرجل والمرأة، ففي هذا اليوم يمكن أن نعبر لأهلنا وأولادنا عن حبنا لهم.

هدايا عيد الحب 2021

يبحث الفتيات والشباب عن الهدايا التي يقدمونها في عيد الحب، حيث من الممكن أن يقدموا عدد من الهدايا منها: ساعة، موبايل، كرفتة، بوكيه ورد، جاكت، حزام، برفيوم، تذكرتين سينما، وغيرها من الهدايا في هذا اليوم.



