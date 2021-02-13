وزير التعليم يناقش مع الحكومة مصير الدراسة والامتحانات

وصل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مقر مجلس الوزراء لحضور اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، لمناقشة خطة الوزارة في استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وإجراء الامتحانات.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع حسم تحديد مصير استئناف الدراسة وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول مساء السبت، بعد عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خطته النهائية؛ لتحديد مصير الدراسة وآليات الامتحانات وتقييم الطلاب عن الفصل الدراسي الأول على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيعلن بنفسه غدًا، ما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع للرأي العام.