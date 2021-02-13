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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1.2 مليون إجمالي إصابات كورونا في إندونيسيا

السبت 13/فبراير/2021 - 06:18 م
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
وكالات
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وصل إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بمرض كوفيد19- في إندونيسيا إلى مليون و201 ألف و859 وبلغ إجمالي الوفيات 32 ألفا و656، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وشهدت إندونيسيا على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية تسجيل 9 آلاف و869 إصابة جديدة بالإضافة إلى 275 وفاة جديدة جراء كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

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