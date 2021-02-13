1.2 مليون إجمالي إصابات كورونا في إندونيسيا

وصل إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بمرض كوفيد19- في إندونيسيا إلى مليون و201 ألف و859 وبلغ إجمالي الوفيات 32 ألفا و656، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.وشهدت إندونيسيا على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية تسجيل 9 آلاف و869 إصابة جديدة بالإضافة إلى 275 وفاة جديدة جراء كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.