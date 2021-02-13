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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة فلسطينيين باختناق أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين جنوب نابلس

السبت 13/فبراير/2021 - 06:14 م
جريدة الدستور
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أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، بالاختناق أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدتي عصيرة القبلية وقصرة، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - "إن مستوطني "يتسهار" هاجموا المنطقة الجنوبية لبلدة عصيرة القبلية، بحماية جيش الاحتلال، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز للمسيل للدموع".

وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين، الأمر الذي أدى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، مؤكدا أن أهالي بلدة قصرة تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين في منطقة سهل باسلطة، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وأصيب شاب فلسطيني بعيار إسفنجي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، واعتدت على المشاركين بالمسيرة بإطلاق الأعيرة الإسفنجية والمعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم وباتجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار إسفنجي، والعشرات بحالات اختناق.

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