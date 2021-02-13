المجلس العسكري بميانمار يعلق العمل بقوانين تقيد الاحتجاز وعمليات المداهمة

قال الجيش اليوم إن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار علق العمل ببنود في القانون الخاص بحماية الخصوصية وتلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة، حسبما اعلنت وكالة رويرز البريطانية منذ قليل.وقال بيان وقعه قائد الإنقلاب مين أونج هلاينج "يتم تعليق المواد 5 و7 و8 من القانون الذي يحمي الخصوصية وأمن المواطنين".ولم يذكر فترة زمنية محددة للتعليق.