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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المنفى يبحث مع مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة

السبت 13/فبراير/2021 - 07:00 م
محمد المنفي
محمد المنفي
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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي مع وفد من أعضاء مجلس النواب، لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة.

وقال المنفي- في تغريدة له بموقع "تويتر" اليوم: "التقيت اليوم خلال زيارتي لمدينة طبرق بوفد من أعضاء مجلس النواب الليبي لمناقشة التئام مجلس النواب والجلسة المزمع عقدها في الأيام القادمة ووضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها".

ويعقد عدد من أعضاء مجلس النوّاب الليبي، الإثنين المقبل، جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة؛ للتحضير للجلسة العامة لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأكد مصدر بمجلس النواب بدء الاستعدادات الفنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التمهيدية بعد موافقة وتوقيع قرابة 100 عضو، والتي ستُخصص لبحث آلية تنفيذ مخرجات جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة بجنيف.

وأوضح المصدر، أن الجلسة ستكون لدراسة آلية اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة، وهل ستكون بعملية التصويت المباشر وفي جلسة عامة، أو عبر الدائرة المغلقة بنظام (زووم) المعتمد من البعثة.

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