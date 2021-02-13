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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 7 في حادث تصادم بالسنبلاوين

السبت 13/فبراير/2021 - 07:11 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم بين ثلاث مركبات توك توك على طريق السنبلاوين - أبوالقراميط أمام قرية برقين التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين باصطدام توك توك باثنين آخرين على طريق السنبلاوين - أبوالقراميط أمام قرية برقين التابعة للمركز ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين أن التوك توك الأول دون لوحات معدنية قيادة «ممدوح ا» 53 عاما ومقيم قرية الحصاينة التابعة للمركز والتوك توك الثانى بدون لوحات معدنية قيادة «مصطفى.ص» 37 عاما سائق مقيم بقرية أبوالقراميط والتوك توك الثالث دون لوحات معدنية وفر قائده تاركا إياه بموقع الحادث.

كما تبين أن الحادث وقع بسبب التخطى الخاطئ للتوك توك الثالث، مما أدى إلى اصطدامه بالتوك توك الثانى وانحرف بدوره واصطدم بالتوك توك الأول بالمواجهة مما أدى إلى إصابة سائقى التوك توك الأول والثانى وخمسة من مرافقيهم بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين السبعة لمستشفى السنبلاوين العام وبسؤالهم أفادوا بذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3245 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنبلاوين، وجار ضبط قائد التوك توك الثالث والعرض على النيابة.

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