إغلاق ٨ منشآت مخالفة خلال حملة بوسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية بقيادة اللواء علاء يوسف، اليوم، حملة للتفتيش على المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات والأسواق بمشاركة كافة الإدارات والجهات المعنية، تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشات المذكورة بشوارع سوق شيديا، عمر لطفي، ولاجتيه، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بمشاركة سكرتير عام حي وسط، مديرة العلاقات العامة معاون رئيس الحي للخدمات، ومديري إدارات اشغال الطريق، المتابعة، الأزمات، والنظافة، ورئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، ومديريات (الشئون الصحية؛ التموين، الطب البيطري؛ والقوي العاملة، الإدارة العامة للرصد البيئي، وشركة نهضة مصر).وأسفرت الحملة عن إغلاق ٨ محلات متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولعدم وجود تراخيص بمعرفة رخص المحلات بالحي، وتحرير ٩ محاضر بمعرفة أمن صناعي وسط لعدم الالتزام باشتراطات حماية المنشآت ضد إخطار الحريق والكهرباء ولعدم وجود خطة طواريء.كما تم التفتيش علي المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة اغذية وسط، وتحرير محضرين لعدم توافر اشتراطات صحية ولعدم حمل شهادة صحية، وسحب ٢ عينة أغذية للتحليل.وتم التحفظ على أنبوبة وبوتجاز من أحد محلات الملابس وتكليف أمن صناعي وسط بتحرير محضر عدم تأمين المنشأة ضد إخطار الحريق، بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر من إدارة الرصد البيئي لعدم التخلص الأمن من المخلفات، وضبط ١٦ حالة اشغال متنوع وتحرير محاضر الإشغالات اللازمة و٦ استاندات إعلانات مخالفة بمعرفة إدارة إشغال الطريق بحي وسط.وتم التفتيش على عدد من المنشأت بمعرفة إدارة تموين وسط، وتحرير تقرير ضد أحد المخابز بشارع لاجتيه لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، ولعدم وجود لوحة بيانات.وشدد رئيس الحي على أصحاب المحال والفروشات بسوق شيديا بالحفاظ على نظافة السوق، وتم رفع عدد كبير من الأحجار والمخلفات من الشنايش بالسوق، والتنبيه بإتخاذ إجراءات رادعة في حال المعاودة، وتكليف إدارة وسط للصرف الصحي بصيانة وتطهير الشنايش بالسوق وبشارع عمر لطفي، فضلا عن رفع مخلفات السوق بمعرفة إدارة النظافة بالحي وشركة نهضة مصر.وتم رصد عدد من الأكشاك بحرم الترام والتواصل مع رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، لمراجعة التراخيص الخاصة بها، بالإضافة إلى التنبيه على أصحابها برفع المخلفات القابلة للاشتعال من بين الأكشاك.كما تم المرور على سنتر مينا بشارع لاجتيه والتنبيه بعمل الصيانة اللازمة للسلالم الكهربائية التي كانت متوقفة وتوفير طفايات الحريق حرصا على سلامة رواد المول، ومنح مهلة ٣ أيام لاتخاذ اللازم، فضلًا عن التنبيه على أصحاب المنشات بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة لحماية رواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صناديق القمامة، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم.