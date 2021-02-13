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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد مهران شقيق روجينا فى «بنت السلطان»

السبت 13/فبراير/2021 - 06:18 م
الفنان محمد مهران
الفنان محمد مهران
منار إبراهيم
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بدأ الفنان محمد مهران، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بنت السلطان" الذي تخوض بطولته الفنانة روجينا، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وقال محمد مهران في تصريح لـ"الدستور"، إنه يظهر خلال العمل كضيف شرف ضمن الأحداث حيث يشارك في عدد قليل من الحلقات، مشيرًا إلى أنه يجسد دور شقيق روجينا ويحدث عدد من المفارقات الدرامية، مؤكدًا أن المسلسل يحمل العديد من الأحداث المشوقة والمثير في إطار درامي اجتماعي.

يشارك في بطولة مسلسل "بنت السلطان" باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

كانت روجينا قد حققت نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضى بدور "فدوى" تاجرة المخدرات الشريرة فى مسلسل "البرنس"، حيث تفاعل الجمهور مع الشخصية التي تمتعت بخفة ظل في أسلوبها وطريقتها.

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