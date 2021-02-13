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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1577036 إجمالي إصابات كورونا فى بولندا

السبت 13/فبراير/2021 - 06:28 م
كورونا في بولندا
كورونا في بولندا
وكالات
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وصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-19" في بولندا إلى مليون و577 ألفا و36 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 40 ألفا و424 حالة، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وعلى مدار الأربعة والعشرين ساعة الماضية جرى تسجيل 6 آلاف و378 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 247 وفاة جديدة جراء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا.

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