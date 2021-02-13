1577036 إجمالي إصابات كورونا فى بولندا

وصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-19" في بولندا إلى مليون و577 ألفا و36 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 40 ألفا و424 حالة، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".وعلى مدار الأربعة والعشرين ساعة الماضية جرى تسجيل 6 آلاف و378 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 247 وفاة جديدة جراء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا.