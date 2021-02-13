مصرع شاب غرقًا بمرسى قرية غرب سهيل النوبية

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، إثر غرقه بجوار مرسى قرية غرب سهيل النوبية التابعة لمحافظة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة مستشفى أسوان الجامعى.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بغرق شاب يدعى "يوسف. ج. س"، يبلغ من العمر 16 عامًا، بمرسى قرية غرب سهيل النوبية التابعة لمحافظة، وعقب انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، وتم إيداع الجثة بمشرحة أسوان العمومية.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.