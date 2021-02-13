الشيوخ الأمريكى يستدعى الشهود فى مساءلة ترامب ويؤجل المحاكمة
السبت 13/فبراير/2021 - 06:23 م
محمد عمرطباعة
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، بالموافقة على استدعاء شهود في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال رئيس فريق الادعاء أن سماح الكونجرس بالشهود في قضية "ترامب" سوف يؤخر نتائج المحاكمة التي يتولاها الكونجرس ضد "ترامب".
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أكد أنه سيصوت ضد محاكمة "ترامب" من قبل المجلس.
وقال رئيس فريق الادعاء أن سماح الكونجرس بالشهود في قضية "ترامب" سوف يؤخر نتائج المحاكمة التي يتولاها الكونجرس ضد "ترامب".
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أكد أنه سيصوت ضد محاكمة "ترامب" من قبل المجلس.