الشيوخ الأمريكى يستدعى الشهود فى مساءلة ترامب ويؤجل المحاكمة

‏صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، بالموافقة على استدعاء شهود في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب.‏وقال رئيس فريق الادعاء أن سماح الكونجرس بالشهود في قضية "ترامب" سوف يؤخر نتائج المحاكمة ‎التي يتولاها الكونجرس ضد "ترامب".وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أكد أنه سيصوت ضد محاكمة "ترامب" من قبل المجلس.