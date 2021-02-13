«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

حكى الشيخ كشك عن الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، إنه التقاه في سجن طرة، وقال له "الخال":"الواحد يعني لازم يقدم للبلد خدمات ومواهب، فرد عليه: "حضرتك قدمت إيه من المواهب؟" فرد "الأبنودي":" إنت مش عارفني؟" ليرد "كشك": والله بنحب نتشرف يا بني"، فأجابه "الأبنودي": " أنا مؤلف أغنية تحت الشجر يا وهيبة".رد الشيخ كشك ساخرًا على الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي: "ما شاء الله، إيه دا؟ إيه الفتوح دي والتجلي دا؟ إيه يا واد يا بتاع وهيبة أنت؟ إيه العظمة دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا وهيبة؟! إسرائيل بتجيب صواريخ هوك وطيارات إف 15 وإف 16 وإحنا أُف منكم، إيه يا وهيبة إيه". حسب إحدى خطبه الشهيرة.ورغم أن الشيخ عبد الحميد كشك عرف عنه أنه كان يهاجم وبضراوة المطربين، وعلى رأسهم السيدة أم كلثوم، فكان يعلق بسخرية على مقطع من أغنية "إنت عمري" الشهيرة: "كيف لامرأة جاوزت السبعين من عمرها أن تردد هذا الكلام المراهق؟".وأكد الموسيقار الراحل عمار الشريعي في حواره بجريدة القاهرة مع الصحفي أيمن الحكيم، أن الشيخ الراحل كان من عشّاق أم كلثوم.التقى الشيخ "كشك" بالموسيقار الراحل بناء على طلب صديق مشترك بينهما، وكان الشيخ وقتها يعاني من نوبة اكتئاب يريد أن يهرب منها بلقاء "الشريعي" الذي اكتشف أن "كشك" له ملاحظات على برنامجه "غواص في بحر النغم" فقد كان من أشد متابعيه.وعندما تطرق الحديث عن كوكب الشرق، هنا كانت المفاجئة، فقد أكد الشيخ أن هجومه على أم كلثوم كان بدافع العتاب من عاشق لصوتها، فقد كان يحب غناءها القصائد لكنه تمنى ألا تغادر إلى القصائد التي غنتها لأحمد رامي وأحمد شوقي، وألحان رياض السنباطي التي تهبط بها إلى مستوى الأغنية الشبابية التي لا تليق بمكانتها أو عمرها.