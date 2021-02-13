رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

السبت 13/فبراير/2021 - 05:54 م
الشيخ كشك
الشيخ كشك
وائل توفيق
طباعة
حكى الشيخ كشك عن الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، إنه التقاه في سجن طرة، وقال له "الخال":"الواحد يعني لازم يقدم للبلد خدمات ومواهب، فرد عليه: "حضرتك قدمت إيه من المواهب؟" فرد "الأبنودي":" إنت مش عارفني؟" ليرد "كشك": والله بنحب نتشرف يا بني"، فأجابه "الأبنودي": " أنا مؤلف أغنية تحت الشجر يا وهيبة".

رد الشيخ كشك ساخرًا على الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي: "ما شاء الله، إيه دا؟ إيه الفتوح دي والتجلي دا؟ إيه يا واد يا بتاع وهيبة أنت؟ إيه العظمة دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا وهيبة؟! إسرائيل بتجيب صواريخ هوك وطيارات إف 15 وإف 16 وإحنا أُف منكم، إيه يا وهيبة إيه". حسب إحدى خطبه الشهيرة.

ورغم أن الشيخ عبد الحميد كشك عرف عنه أنه كان يهاجم وبضراوة المطربين، وعلى رأسهم السيدة أم كلثوم، فكان يعلق بسخرية على مقطع من أغنية "إنت عمري" الشهيرة: "كيف لامرأة جاوزت السبعين من عمرها أن تردد هذا الكلام المراهق؟".

وأكد الموسيقار الراحل عمار الشريعي في حواره بجريدة القاهرة مع الصحفي أيمن الحكيم، أن الشيخ الراحل كان من عشّاق أم كلثوم.

التقى الشيخ "كشك" بالموسيقار الراحل بناء على طلب صديق مشترك بينهما، وكان الشيخ وقتها يعاني من نوبة اكتئاب يريد أن يهرب منها بلقاء "الشريعي" الذي اكتشف أن "كشك" له ملاحظات على برنامجه "غواص في بحر النغم" فقد كان من أشد متابعيه.

وعندما تطرق الحديث عن كوكب الشرق، هنا كانت المفاجئة، فقد أكد الشيخ أن هجومه على أم كلثوم كان بدافع العتاب من عاشق لصوتها، فقد كان يحب غناءها القصائد لكنه تمنى ألا تغادر إلى القصائد التي غنتها لأحمد رامي وأحمد شوقي، وألحان رياض السنباطي التي تهبط بها إلى مستوى الأغنية الشبابية التي لا تليق بمكانتها أو عمرها.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«تحفة في قوة التمثيل».. حكاية القبلة التي أثارت جدلًا في «لا أنام»

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس

روائي: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد