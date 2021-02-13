إجمالي إصابات كورونا في الصومال 5,075 حالة

أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا في العاصمة مقديشو وولاية هيرشبيلى.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك في التقرير الذي أعدته وزارة الصحة عن آخر مستجدات فيروس كورونا، حيث أشارت إلى أنه تبين إصابة 28 شخصًا خلال المسح الذي جرى أمس الجمعة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 5,075 حالة، بينما وصلت حالات التعافي إلى 3,733، وإجمالي حالات الوفاة المسجلة في البلاد إلى 146.. محذرة المواطنين من خطورة عودة تفشي فيروس كورونا مجددًا.