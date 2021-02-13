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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أنجيلوس يترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة العذراء مريم

السبت 13/فبراير/2021 - 06:33 م
الأنبا أنجيلوس
الأنبا أنجيلوس
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالحافظية.

واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام أكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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