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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا
السبت 13/فبراير/2021 - 05:54 م
مدبولى
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
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