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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسى يوجه بإسراع انتهاء ميكنة وتطوير كل قطاعات وزارة المالية

السبت 13/فبراير/2021 - 06:09 م
السيسي
السيسي
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كل هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقًًا لأفضل المعايير، بما فى ذلك القطاع الجمركى من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركى وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.


وفى هذا السياق؛ عرض الدكتور محمد معيط، الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجستية بالموانئ المختلفة.

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