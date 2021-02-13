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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تطلب توضيحا من «تويتر» بشأن حظر حساب الوفد الروسى بمحادثات الأمن العسكرى

السبت 13/فبراير/2021 - 06:26 م
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن أن موسكو تقدمت بطلب لموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لتوضيح أسباب حظر الحساب الرسمي للوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري والحد من التسليح المنعقدة في فيينا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا- في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "تم تقديم طلب بالفعل للشركة الأمريكية على أمل أن يكون حظر الحساب يرجع إلى مشكلة تقنية".

وكتب رئيس الوفد الروسي في فيينا قسطنطين غافريلوف، عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ما يفيد حظر الحساب الرسمي لوفد، واستنكر غافريلوف قيام موقع "تويتر" بحجب حساب الوفد الرسمي فيه، واصفا هذا الإجراء بـ"المراقبة".

وأشار إلى أن خدمة دعم الموقع علق الحساب الرسمي للوفد أمس الجمعة، مضيفا: "ما هو السبب؟.. وليس هو موقف روسيا المختلف في تقييم الوضع السياسي الراهن في أوروبا الذي تم عرضه أثناء ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية؟".

وختم الدبلوماسي الروسي بالقول: إن "حجب الحسابات الرسمية التي تعكس الموقف الرسمي المبدئي لهذا البلد أو ذاك عبارة عن مراقبة مباشرة".

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