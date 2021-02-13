برلمانية تطالب ببناء وترميم مدرسة عثمان بن عفان بجزيرة هيسا النوبية

تقدمت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية، بطلب إحاطة عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومحافظ أسوان بشأن مخالفة مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية الكائنة بجزيرة هيسا النوبية جميع مواصفات المبنى الدراسي، والحصول على موافقة من الأبنية التعليمية ببناء مدارس إعدادي وثانوي عام وفني بجزيرة هيسا.وأكدت أبو شقرة، أن مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية مكونة من طابق واحد أرضي يشمل ٦ غرف متجاورة تتسع لطلبة المدرسة جميعهم من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، مؤكدة أن هذه المدرسة الوحيدة الموجودة منذ سنوات طويلة بجزيرة هيسا.وأضافت أبو شقرة، أن جزيرة هيسا أكبر جزيرة نوبية، حيث تبلغ مساحتها ٨٠ فدانا ويسكن بها ٥٤٠٠ نسمة يمثلون ٨ قبائل نوبية لا توجد بها سوى مدرسة ابتدائية وحيدة تفتقر إلى أهم عناصر البيئة التعليمية وهو الاهتمام بالمبنى المدرسي، موضحة أن هذه المدرسة تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة فضلا عن عدم وجود أنشطة تربوية ولا مكتبات وعدم وجود أعداد كافية للمعلمين، فضلا عن عدم وجود مدارس إعدادية أو ثانوية في الجزيرة.وأوضحت ابو شقرة، أن التقاعس في بناء مدارس في الجزيرة تسبب في عزوف بعض السكان عن التعليم، موضحة أن نسبة الأمية في الجزيرة تجاوزت الـ٢٥٪.وأكدت "عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب" أن التعليم حق أساسي كفله الدستور لحماية المجتمع من الأمية والجهل وتنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال بصفة خاصة في المرحلة الابتدائية، وارتباط ذلك بتعميق فكرة الانتماء الوطني لدى الأطفال في هذه المرحلة.واختتمت أبو شقرة، بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء وترميم مدرسة عثمان ابن عفان الابتدائية طبقا لمواصفات المبني المدرسي حفاظا على الطلاب، بالإضافة إلى توفير كادر تعليمي واستخدام الطرق والمناهج العلنية الحديثة في التعليم، والموافقة على بناء مدارس إعدادية وثانوية عام وفني بجزيرة هيسا.