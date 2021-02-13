بنك الاستثمار الأوروبى يمنح أوكرانيا 50 مليون يورو لشراء لقاحات كورونا

وافق بنك الاستثمار الأوروبي على منح أوكرانيا 50 مليون يورو لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومعدات تبريد حديثة لمراكز التطعيم.وقالت الحكومة الأوكرانية، في بيان لها اليوم، إن التمويل الجديد من المتوقع أن يندرج ضمن برنامج الحكومة لتطوير البنية التحتية للبلديات في أوكرانيا والبالغة قيمته 400 مليون يورو.وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن التمويل الجديد سيدعم قدرة بلاده على شراء اللقاحات الجديدة لمواجهة كورونا، وكذلك دعم مراكز التطعيم بأحدث أجهزة التبريد.من جهته، قال بنك الاستثمار الأوروبي: إن التمويل يعتبر جزءًا من الدعم الشامل الذي يقدمه البنك للدول الأعضاء، موضحًا أنه يعزز من قدرة أوكرانيا على مواجهة جائحة كورونا.وأضاف أنه سيتم توجيه الأموال لشراء لقاحات كورونا وأدوات التبريد اللازمة للحفاظ على تلك اللقاحات حيث يجري توزيعها بنجاح على جميع المدن الأوكرانية.وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ويرنر هوير، إن التمويل يأتي في إطار دور البنك للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين في الوقت الذي يتحرك فيه العالم نحو التعافي.