«تحفة في قوة التمثيل».. حكاية القبلة التي أثارت جدلًا في «لا أنام»

شارك الفنان عماد حمدي، الجميلة فاتن حمامة، البطولة خلال أكثر من عمل سينمائي، وتبادلا الكثير من القبلات، ولكن القبلة التي جمعت الفنان عماد حمدي مع فاتن في فيلم «لا أنام» كانت محل جدل كبير.تخلى الفنان عماد حمدي عن شخصية الفتى الأول الذي يعشق البطلة ويسعى للزواج بها، ليصبح الرجل العابث الذي انجرف وراء «نزوة عاطفية» مع فتاة تصغره بسنوات كبيرة، ثم تركها في نهاية المطاف للزواج من امرأة ناضجة تفوقها نضجًا وحكمة، وقد جسدت تلك الشخصية الفنانة مريم فخر الدين.القبلة التي طبعها الفنان المصري على شفتي فاتن حمامة أثارت إعجاب الأديب إحسان عبد القدوس حيث وصفها بـ«تحفة في قوة التمثيل»، بينما اعترض عليها «المجلس الأعلى لمصلحة الفنون» وقام بتصنيف الفيلم ضمن قائمة «للكبار فقط»، ولم يُسمح بمشاهدته لمن هم دون 16 عامًا.وتم تنفيذ توصية المجلس وعُلقت يافطات «للكبار فقط» على دور السينما في القاهرة، ووقف رجال الشرطة يرقبون المشاهدين ويمنعون من يرون أنه لا يبلغ السن القانونية.يذكر أن فيلم "لا أنام" تدور حكايته حول نادية لطفي فتاة تعيش في كنف والدها بعد طلاقه من والدتها، وحينما تبلغ سن الرشد، يتزوج والدها من سيدة أخرى، ويمتلئ قلبها بالغيرة منها، وتقرر أن تنتقم منها.