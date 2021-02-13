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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكافحة الإرهاب النمساوية تحاصر مظاهرات لمتطرفين ضد قيود كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 07:51 م
مكافحة الإرهاب النمساوية
مكافحة الإرهاب النمساوية
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نجحت قوات حماية الدستور ومكافحة الإرهاب فى النمسا فى فرض السيطرة الأمنية على مظاهرات غير قانونية ضمت بضعة آلاف من العناصر اليمينية المتطرفة المعارضين؛ لإجراءات الحكومة بشأن مكافحة وباء كورونا.

وقالت مصادر فى الشرطة النمساوية اليوم السبت، إن المظاهرات تجمعت في وسط العاصمة فيينا، كما جاء البعض من ولاية تيرول المعزولة بسبب تفشى سلالة جنوب إفريقيا من الوباء بها.

وذكرت المصادر أن شبكات يمينية متطرفة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي فى عملية الحشد وقادت تلك التجمعات ولكن تم على الفور حظر معظم المسيرات بسبب الانتهاكات لقواعد مكافحة كورونا، مشيرة الى حضور عناصر من جماعة النازيين الجديد ومثيري الشغب فى ملاعب كرة القدم.

وأشارت المصادر الى أن المظاهرات تسببت فى تعطيل حركة المرور فى ميدان "كارلس بلاتس" في وسط فيينا، لافتا الى أن المتظاهرين تعمدوا عدم التقيد بمتطلبات مسافة الامان وارتداء الكمامات الطبية وحاولوا إحداث حالة من الفوضى.

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