إجمالى إصابات كورونا في أرمينيا 169 ألفًا و22 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 169 ألفًا و22 حالة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (بان أرمينيان)، اليوم السبت - أن هناك 104 أشخاص تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 160 ألفًا و942 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3140 حالة.