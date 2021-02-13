ضبط ومصادرة 80 شيشة بمقاهي الدلنجات

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين مع تنفيذ كافة القرارات الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدى إبراهيم عن ضبط ومصاردة 80 شيشة بعدد من المقاهي والكافتيريات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات أنه سيتم استمرار متابعة كافة القرارات الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".