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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 15 عنصرا فى اشتباكات بين الميليشيات التركية بعفرين

السبت 13/فبراير/2021 - 05:55 م
اشتباكات بين المليشيات
اشتباكات بين المليشيات التركية بعفرين
محمد عمر
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قتل وجرح نحو 15 مقاتلا بهجوم ميليشيا الجبهة الشامية على مقرات لميليشيا جيش الإسلام في مدينة عفرين وسط مساعي لإيقاف الاقتتال العنيف بين الميليشيات الموالية لتركيا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وثّق، اليوم السبت، مقتل عنصرين من جيش الإسلام وجرح نحو 12 آخرين جراء هجوم مجموعات الجبهة الشامية على مقرات الأول عند دوار كاوا وسط مدينة عفرين شمالي غرب حلب.

وأشار المرصد السوري إلى أن الاشتباكات سببها ملاحقة عناصر “الجبهة الشامية” لشاب من مهجري الغوطة الشرقية واحتمائه بأحد مقرات “جيش الإسلام” في مدينة عفرين، ليتطور الأمر لهجوم “الجبهة الشامية” على مقرات “جيش الإسلام” واندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأكد المرصد أنه لا يزال التوتر سيد الموقف مع استقدام كلا الطرفين لتعزيزات عسكرية، فيما تدخلت عدة فصائل من ميلشيا الجيش الوطني الموالي لتركيا لفض النزاع الحاصل بين الطرفين التابعين لأنقرة.

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