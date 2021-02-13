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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)

السبت 13/فبراير/2021 - 06:36 م
روماني حافظ
روماني حافظ
خالد حماد
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افتتح الفنان روماني حافظ منذ قليل، جاليري بيكاسو بالزمالك، معرض للتصوير الفوتوغرافي "BE PRESENT" أو "أن تكون حاضرا"، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين، ومحبي الفن، والذي من المقرر أن يستمر حتى 28 فبراير الجاري.

وتشمل أعماله التوثيق الفوتوغرافي والنصي، بالإضافة إلى تعليم نتائج أبحاثه وكذلك اللغة القبطية للأجيال الشابة من الفنانين والباحثين.

درس روماني حافظ الإبداع والابتكار والتصميم في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في التسعينيات إلى جانب علوم اللغة القبطية والتراث.

خلال رحلته التي تمتد لأكثر من 15 عامًا بقليل، كان حافظ يستكشف أصول وأسس الممارسات التي تلاشت تدريجيًا عبر ألفي عام، طور حافظ خطًا جديدًا يعود إلى الأصل المحلي للفن واللغة القبطية القديمة.

روماني حافظ هو أيضًا محاضر وباحث في التراث والفنون واللغة القبطية. وتميزت رحلته الفنية بشغفه بعلوم اللغة القبطية والتراث. كما درس الطب والفنون الجميلة فى القسم الحر فى الثمانينيات، وترك الطب فى منتصف التسعينيات لصالح الفن التشكيلى، وحصل على ماجستير الفنون من معهد «ترانس آرت» فى نيويورك، وأقيم له 27 معرضا فرديا منذ عام 1987، وحتى 2015 فى مصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والإمارات والكاميرون والولايات المتحدة. يعرض أعماله منذ عام 2017 في معارض ما بين مصر ودبي.

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