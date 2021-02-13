«الصحة»: تجمعات وعزائم رمضان سبب توقعات ارتفاع إصابات كورونا فى أبريل المقبل

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن توقعات ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل جاءت بسبب أن هذه الفترة تتواكب مع حلول شهر رمضان، وما يصاحبه من انتشار التجمعات وأجواء العزائم، ما يؤدي لزيادة انتقال العدوى، وهي نفس الفترة التي شهدت ذروة الموجة الأولى من الوباء العام الماضي.

وأضاف المصدر أن هذه الفترة التي تتوقع فيها زيادة الإصابات، ربما تكون الموجة الثالثة للفيروس، بعدما أوشكت الموجة الثانية الحالية على الانحسار، متوقعا أن تزيد أعداد الإصابات بشكل كبير، لتصل لذروتها نهاية شهر أبريل المقبل بالتزامن مع شهر رمضان.

وقال المصدر إن مصر نجحت، خلال الفترة الماضية، في التصدي لجائحة كورونا، من خلال الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة، وشددت على الالتزام بها، ما ساهم في انحسار الفيروس خلال الفترة الماضية، بعد التزام المواطنين بتلك الإجراءات ووعيهم بخطورة الوباء.

وتوقع أن تخفف اللقاحات اللتي بدأت وزارة الصحة في تطعيم الأطباء بها وخطتها في توفيرها لكبار السن، في الحد من أعراض الإصابة أو انتشار الفيروس بين المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الوزارة ستطعم كبار السن قريبا، للحد من حالات الوفاة، موضحا أن اللقاح إذا لم يحم من الإصابة سيساهم في تقليل الأعراض الخطيرة المصاحبة له، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الكريم.