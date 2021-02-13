«الصحة»: تجمعات وعزائم رمضان سبب توقعات ارتفاع إصابات كورونا فى أبريل المقبل
السبت 13/فبراير/2021 - 05:36 م
سارة سعودي - فاتن خديويطباعة
قال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن توقعات ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل جاءت بسبب أن هذه الفترة تتواكب مع حلول شهر رمضان، وما يصاحبه من انتشار التجمعات وأجواء العزائم، ما يؤدي لزيادة انتقال العدوى، وهي نفس الفترة التي شهدت ذروة الموجة الأولى من الوباء العام الماضي.
وأضاف المصدر أن هذه الفترة التي تتوقع فيها زيادة الإصابات، ربما تكون الموجة الثالثة للفيروس، بعدما أوشكت الموجة الثانية الحالية على الانحسار، متوقعا أن تزيد أعداد الإصابات بشكل كبير، لتصل لذروتها نهاية شهر أبريل المقبل بالتزامن مع شهر رمضان.
وقال المصدر إن مصر نجحت، خلال الفترة الماضية، في التصدي لجائحة كورونا، من خلال الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة، وشددت على الالتزام بها، ما ساهم في انحسار الفيروس خلال الفترة الماضية، بعد التزام المواطنين بتلك الإجراءات ووعيهم بخطورة الوباء.
وتوقع أن تخفف اللقاحات اللتي بدأت وزارة الصحة في تطعيم الأطباء بها وخطتها في توفيرها لكبار السن، في الحد من أعراض الإصابة أو انتشار الفيروس بين المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر أن الوزارة ستطعم كبار السن قريبا، للحد من حالات الوفاة، موضحا أن اللقاح إذا لم يحم من الإصابة سيساهم في تقليل الأعراض الخطيرة المصاحبة له، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الكريم.
وأضاف المصدر أن هذه الفترة التي تتوقع فيها زيادة الإصابات، ربما تكون الموجة الثالثة للفيروس، بعدما أوشكت الموجة الثانية الحالية على الانحسار، متوقعا أن تزيد أعداد الإصابات بشكل كبير، لتصل لذروتها نهاية شهر أبريل المقبل بالتزامن مع شهر رمضان.
وقال المصدر إن مصر نجحت، خلال الفترة الماضية، في التصدي لجائحة كورونا، من خلال الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة، وشددت على الالتزام بها، ما ساهم في انحسار الفيروس خلال الفترة الماضية، بعد التزام المواطنين بتلك الإجراءات ووعيهم بخطورة الوباء.
وتوقع أن تخفف اللقاحات اللتي بدأت وزارة الصحة في تطعيم الأطباء بها وخطتها في توفيرها لكبار السن، في الحد من أعراض الإصابة أو انتشار الفيروس بين المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر أن الوزارة ستطعم كبار السن قريبا، للحد من حالات الوفاة، موضحا أن اللقاح إذا لم يحم من الإصابة سيساهم في تقليل الأعراض الخطيرة المصاحبة له، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الكريم.