الشربينى يترأس اجتماع المعاهد فوق المتوسطة بجامعة الأزهر

عقد مجلس إدارة المعاهد الفنية فوق المتوسطة بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط.وضم الاجتماع عمداء الكليات المعنية؛ الدكتور ممدوح مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتورة إلهام عبد الرازق إسماعيل، عميدة كلية التجارة، والدكتورة مها غازي، عميدة كلية العلوم بنات، والدكتور ربيع سعد، مشرف عام المعاهد التابعة لكليات العلوم، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة.وتضمن الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالمعاهد ومستقبل خريجيها، بالإضافة إلى وضع أسس وقواعد عامة تحدد مستقبل إنشاء تخصصات فنية جديدة، وفي نهاية الاجتماع أوصى الحضور بضرورة دراسة احتياجات سوق العمل وعناصر الجذب قبل افتتاح برامج أو معاهد جديدة، ومراجعة احتياجات سوق العمل كمؤشر محدد لأعداد الطلاب المستجدين سنويًّا، إضافة إلى إجراء دراسات دورية نحو جدوى استمرارية البرامج أو تعديل مخرجاتها ومناقشتها سنويًّا، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، كما اتخذ الاجتماع عدة قرارات ترتبط بالمقررات التدريسية وتعديل خطط ثلاثة معاهد، وهي (معهد فني مختبرات، وفني تحاليل بيولوجية، وقواعد بيانات لتحقق متطلبات سوق العمل بعد عدة لقاءات مع مسئولي التعليم الفني بوزارة الصحة، ومسئولي نقابة المهن الصحية)، وكذا التوصية بأن يقضي خريجو تلك المعاهد ستة أشهر امتياز بمستشفيات جامعة الأزهر.