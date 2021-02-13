رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تدين هجومًا إرهابيًا بالعاصمة الصومالية

السبت 13/فبراير/2021 - 05:41 م
وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
أ ش أ
طباعة
أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من قصر الرئاسة ومبنى البرلمان في العاصمة الصومالية "مقديشو"، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأكدت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت- تضامن البحرين مع حكومة الصومال في التصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة، مشددة على موقفها الثابت والرافض لكل صور التطرف والإرهاب، والداعي لأهمية تكثيف الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب ومكافحته وتجفيف منابع تمويله.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«تحفة في قوة التمثيل».. حكاية القبلة التي أثارت جدلًا في «لا أنام»

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس

روائي: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد