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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

السبت 13/فبراير/2021 - 06:00 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء جولته التفقدية اليوم، بزيارة موقع العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، الذي رافقه خلالها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ القاهرة وبعض مسئولي الوزارة والجهات المعنية.

وتناول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضًا لمشروع الأبراج السكنية ومعدلات التنفيذ، ذكر خلاله أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة تبلغ 6 أفدنة: جار تنفيذ مشروع الأبراج ضمن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو الذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 74%، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية وبلغت نسبة تنفيذه نحو 72% وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 63%.

وتجوّل رئيس الوزراء بمشروع أبراج الإسكان البديل لمن اختار من سكان المنطقة العودة إليها بعد تطويرها، وشاهد نماذج تشطيب بعض وحداتها من الداخل والخارج، وفي ختام جولته، شدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ التطوير الجاري تنفيذها، مؤكدا أن هذه المشروعات تجري متابعتها من الرئيس عبدالفتاح السيسي أولا بأول، وذلك بهدف إعادة الوجه الحضاري للقاهرة، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي، مشيدا، في الوقت نفسه، بتنفيذ وتشطيب الوحدات السكنية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الدولة حققت إنجازًا في هذا الملف الشائك، والذي خرج الجميع فيه فائزا، مثلما سبق وقلنا في بداية التفاوض مع شاغلي الوحدات هنا، وهو ما أكسب الجميع الثقة فيما تنفذه الدولة من أعمال تطوير.

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