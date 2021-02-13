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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بالسعودية

السبت 13/فبراير/2021 - 05:40 م
الحوثيين
الحوثيين
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أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة، اليوم السبت، محاولة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية من خلال طائرة مفخخة بدون طيار في عمل إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء الآمنين والمنشآت المدنية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- بشجاعة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض هذه الطائرة وتدميرها، مجددة موقف البحرين المساند والداعم دائما للجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، ولكل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، ووقوفها التام معها فيما تتخذه من تدابير رادعة لمواجهة الاعتداءات الحوثية الآثمة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، صباح اليوم، تدمير طائرة حوثية مسيرة مفخخة؛ حاولت استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

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