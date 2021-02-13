١٠٣٨٨ إصابة بكورونا فى المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم السبت، تسجيل 10 آلاف و388 إصابة جديدة و1323 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى مليون و978 ألفا و954 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 172 ألفا و557 حالة وفاة