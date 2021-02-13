11 وفاة و1240 إصابة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 11 حالة وفاة و1240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى "344٫803" حالات فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا "14467" حالة.وسُجّلت "11" حالة وفاة، رحمهم الله جميعًا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى "4444" حالة.وبلغ عدد الحالات بحسب الصحة الأردنية، التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات "101" حالة، فيما غادرت "45" حالة.وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات "653" حالة.وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس "520" بنسبة إشغال 13%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (153) بنسبة إشغال 17%.كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس "61" بنسبة إشغال 7%.وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات "1181" حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى "325٫892" حالة.وتمّ إجراء "19٫571" فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات "4٫178٫921" فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 6.34%.