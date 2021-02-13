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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كينيا تتوقع وصول أولى شحنات لقاح كورونا نهاية فبراير

السبت 13/فبراير/2021 - 05:42 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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توقع وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي حصول بلاده على أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنهاية شهر فبراير الجاري، لتطعيم نحو 16 مليون شخص من إجمالي عدد سكان كينيا والبالغ حوالي 53 مليونا.

وقال كاجوي، في بيان نقلته وكالة بلومبرج، إن بلاده ستشتري لقاحات كورونا من إنتاج شركات "استرازينيكا" و"فايزر" وكذلك "جونسون آند جونسون"، وبعض اللقاحات الأخرى ضمن مبادرة "كوفاكس" للدول النامية.

وأضاف أن كينيا تستهدف 24 مليون جرعة من مبادرة "كوفاكس" و11 مليون جرعة أخرى من آليات أخرى.

ومن المقرر أن تغطي المرحلة الأولى للتطعيم 1.25 مليون شخص من العاملين في قطاعات الصحة والأمن والهجرة.

وقال فريد سيوي، رئيس هيئة تنظيم الأدوية في كينيا، إن بلاده تدرس حاليا اللجوء لاستخدام لقاح "سينوفاك" الصيني وكذلك لقاح "سبونتيك" الروسي ومن المقرر أن تتخذ قرارها بهذا الشأن قريبا.

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