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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

السبت 13/فبراير/2021 - 07:15 م
الفنانة زوزو
الفنانة زوزو
وائل توفيق
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"لو أردت الحصول من السينما على أضعاف ما كنت أتقاضى لما وجدت صعوبة في ذلك، خاصة بعدما قدمت أدوار الإغراء بأسلوب مميز في فيلم «الأسطى حسن» مع فريد شوقي". هكذا تحدثت الفنانة زوزو ماضي في حوارها لجريدة "الموعد".

وقالت الفنانة الراحلة: إنها رفضت الانحدار إلى المستوى التجاري للسينما، ورفضت تمثيل أي دور يعرض عليها يخالف ما تؤمن به، وقررت العودة من جديد إلى المسرح، الذي شهد انطلاقتها الفنية الأولى مع عدة فرق مسرحية وعلى رأسها فرقة رمسيس لصاحبها يوسف وهبي.

اكتفت الفنانة زوزو ماضي في تلك الفترة بتقديم عمل سينمائي أو عملين خلال العام الواحد، بعد أن اعتادت تقديم نحو 6 أفلام في السنة الواحدة.

كانت حياة الفنانة زوزو ماضي قاسية للغاية، إذ بعد زواجها المبكر من ابن عمها، ومرض والدتها، وعودتها إلى الفن، واجهت خلافات كبيرة مع ابنتها "إيفون" التي تمردت عليها، وحدثت بينهما مشادة كبيرة، حاولت على إثرها "زوزو" الانتحار عن طريق تناول الحبوب المنومة، حسبما نشر في "الشبكة" عام 1955.

كما تزوجت الفنانة الراحلة زوزو ماضي بعد انفصالها عن ابن عمها كمال عبدالعزيز الذي اكتشفت أنه تاجر مخدرات بالصدفة، إثر مداهمة من الشرطة لمنزلهما، وتورط "عبدالعزيز" في تجارة المخدرات، وحُكم عليها بالسجن تسعة أشهر، فيما صدر حكم المؤبد ضد زوجها، وبعد خروجها حصلت على حكم الطلاق.

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