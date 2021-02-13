غدًا.. إعلان تفاصيل خطة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سيعلن مساء غدٍ تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء التيرم الثاني.أضافت المصادر أن وزير التعليم انتهى من إعداد الخطة وفي انتظار عرضها على إدارة لجنة الأزمات في مجلس الوزراء، حتى يقوم بعرضها أمام الرأي العام.ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، غدًا تفاصيل خطة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستكمال الدراسة بالتيرم الثاني.