موعد نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر

تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول موعد نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي، بالسؤال عنها عبر المنصات الإلكترونية خلال هذه الفترة، فقد أعلنت وزارة الإسكان عن الإعلان الرابع عشر عن 100 ألف وحدة سكنية، في نوفمبر الماضي 2020.





ووفقا لما أعلنته الوزارة، فإن هذه الوحدات السكنية خصصت لطبقة محدودي الدخل حيث ستكون في 11 مدينة بعدد من المحافظات، وذلك طبقا للشروط التي حددها صندوق التمويل العقاري بكراسة الشروط، ووفقا للأوراق المطلوبة.





ويعتبر هذا الإعلان، جاء انطلاقا من مبادرة "مليون وحدة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي هدفها حصول جميع المواطنين على وحدات سكنية إذا انطبقت عليهم الشروط.





موعد نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي 2021

يستطيع المواطن معرفة نتيجة الإعلان 14 للوحدات السكنية من خلال الدخول على موقع وزارة الإسكان الرسمي، من خلال الرابط الآتي: www.mhuc.gov.eg ، حيث يمكنه متابعة كافة المعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية,





خطوات الاستعلام عن الوحدات السكنية 2021

ويمكن للمواطن الدخول عبر الرابط السابق، الخاص بالوحدات السكنية، ويقوم بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم يقوم بالضغط عل زر الاستعلام.، ويمكن للمواطن ايضا الاتصال بالأرقام التالية للاستعلام عن الوحدات السكنية: وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.





أماكن الواحدات السكنية بالإعلان الرابع عشر 2021

حدد صندوق التمويل العقاري مع وزارة الإسكان، من خلال الإعلان الرابع عشر، عن أماكن الوحدات السكنية، التي توجد في 11 مدينة بعدد من المحافظات وهي: حدائق العاصمة، بدر، حدائق أكتوبر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، سوهاج الجديدة، العبور الجديدة.





حيث حددت الوزارة أسعار الوحدات السكنية والتي تتراوح المساحات فيها ما بين 75 و90 مترًا، حيث تشتمل على غرفتين وصالة، أو ثلاث غرف وصالة، من المقرر أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.





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